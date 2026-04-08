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Miércoles 8 de abril de 2026

Realizan operativo extraordinario en el CERESO No. 2 de Chihuahua

Durante la mañana de este 8 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, según informó la propia dependencia mediante un comunicado oficial.

El despliegue se realizó en coordinación con autoridades del Gobierno Federal, con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, además de mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad dentro del penal.

En total participaron 77 elementos, quienes intervinieron en los módulos del 1 al 8 y en áreas específicas como ingresos, talleres y almacén de cocina.

Como resultado de la operación, fueron revisadas 774 personas privadas de la libertad y 376 estancias, sin que se reportaran decomisos de consideración. Únicamente se retiraron excedentes de prendas de vestir, cobijas y objetos clasificados como no esenciales, tales como juegos de mesa, artesanías y espejos.

La SSPE destacó que este tipo de revisiones se realizan de manera periódica para garantizar el orden y reforzar las medidas de seguridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

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