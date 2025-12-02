El Estado

11.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 2 de diciembre de 2025

Realizan operativo extraordinario en el Cereso No. 2; aseguran diversos objetos prohibidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo un operativo extraordinario de revisión al interior del Centro de Reinserción Social No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de retirar objetos no permitidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención se realizó la mañana del 2 de diciembre, y contó con la participación de más de 100 elementos de las distintas corporaciones, quienes desplegaron un resguardo perimetral y efectuaron una inspección exhaustiva en cada una de las áreas del penal.

Como resultado de los trabajos, fueron revisadas 376 estancias y 738 personas privadas de la libertad. Durante la inspección se logró asegurar una variedad de objetos prohibidos, entre ellos:

1 memoria USB

2 puntas hechizas

3 bocinas

5 navajas

5 bates de madera

8 espejos

1 plancha

2 tijeras

4 pinzas saca cejas

2 juegos de mesa

Entre otros artículos no permitidos

La SSPE reiteró que este tipo de operativos se realiza de manera periódica con el fin de mantener el orden, garantizar la seguridad al interior del penal y prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de internos y del personal.

EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López; siguen en la mira dos hijos de “El Chapo”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Detienen a mando de la policía municipal tras persecución

Senador Mario Vázquez acusa que nueva Ley de Aguas mantiene criminalización contra productores
Tras enfrentamiento en Aldama, trasladan a cuatro detenidos a la FGR; refuerzan seguridad en Hospital Central
Destituyen a director de Desarrollo Rural en Camargo tras agredir a transportista durante protestas
El Papa León llama a Estados Unidos a evitar una intervención militar en Venezuela
Distribuye Gobierno del Estado 4.8 toneladas de maíz y frijol para 120 familias en Madera
Regidora Lupita Borruel felicita al IMPE por renovar su certificación como Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones
Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur

Municipios

Más Noticias

Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres