Realizan operativo extraordinario en el Cereso No. 2; aseguran diversos objetos prohibidos

Martes 2 de diciembre de 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo un operativo extraordinario de revisión al interior del Centro de Reinserción Social No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de retirar objetos no permitidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención se realizó la mañana del 2 de diciembre, y contó con la participación de más de 100 elementos de las distintas corporaciones, quienes desplegaron un resguardo perimetral y efectuaron una inspección exhaustiva en cada una de las áreas del penal.

Como resultado de los trabajos, fueron revisadas 376 estancias y 738 personas privadas de la libertad. Durante la inspección se logró asegurar una variedad de objetos prohibidos, entre ellos:

1 memoria USB

2 puntas hechizas

3 bocinas

5 navajas

5 bates de madera

8 espejos

1 plancha

2 tijeras

4 pinzas saca cejas

2 juegos de mesa

Entre otros artículos no permitidos

La SSPE reiteró que este tipo de operativos se realiza de manera periódica con el fin de mantener el orden, garantizar la seguridad al interior del penal y prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de internos y del personal.