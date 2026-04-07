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Martes 7 de abril de 2026

Realizarán Semana Municipal contra el Acoso Callejero: Paty Ulate

Con el fin de sensibilizar a la población sobre los impactos del acoso callejero, y fomentar la cultura de la denuncia, del 13 al 17 de abril se realizará la Semana Municipal contra el Acoso Callejero, informó la regidora Patricia Ulate Bernal.

“La erradicación de este tipo de violencia requiere de un cambio cultural profundo, en el que la participación ciudadana y la denuncia juegan un papel fundamental, y en eso estamos trabajando, acorde a la visión de nuestro alcalde Marco Bonilla de generar espacios seguros para las y los chihuahuenses”, indicó Paty Ulate al conmemorarse hoy el Día Internacional contra el Acoso Callejero.

Informó que durante la jornada se desarrollará una agenda integral de actividades que inician el lunes 13 de abril, con el reparto de material informativo en el centro de la ciudad; incluyen pláticas de concientización en 14 escuelas secundarias de la localidad, a lo largo de la semana, así como jornadas de volanteo en distintos puntos de la ciudad, para concluir el viernes 17 con un taller dirigido a las y los servidores públicos.

Estas actividades, informó se realizarán con la participación de Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Prevención, el programa Siempre Acompañadas y la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), así como otras dependencias municipales involucradas, en la materia.

Ulate Bernal, iniciadora de la reforma al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua que hoy faculta a las y los jueces cívicos para que canalicen a quienes a terapia a las personas agresoras que cometan esa falta, buscando reeducar y transformar conductas, manifestó que el acoso callejero vulnera la dignidad, la integridad y la libertad de las personas, especialmente de mujeres y niñas, por lo que es fundamental avanzar en acciones concretas que contribuyan a su erradicación.

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana refiere que más del 50 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido acoso callejero, lo que le convierte en una de las manifestaciones de la violencia más extendidas y normalizadas.

En Chihuahua se sanciona con multas superiores a los 4 mil pesos, arresto de hasta 24 horas, trabajo comunitario y atención psicológica.

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