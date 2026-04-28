Realizarán bacheo emergente en siete colonias de la ciudad

Martes 28 de abril de 2026

La Dirección de Obras Públicas llevará a cabo este martes 28 de abril trabajos de bacheo como parte del programa emergente, en distintas calles de siete colonias de la ciudad.

Las labores se desarrollarán en los sectores de Acequias de Tabalaopa, Viñedos California, Rosario, Pacífico, Los Pinos, Los Portales y Burócrata Federal, donde cuadrillas atenderán diversos tramos para mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, ya que los trabajos se concentrarán principalmente durante la mañana y habrá presencia de personal operativo en varios puntos.

La dependencia informó que las zonas de intervención se determinan a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de los reportes ciudadanos.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para reportar baches a través del Centro de Respuesta Ciudadana, marcando al 072 de lunes a viernes en horario de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas.