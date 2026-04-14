Realizarán bacheo en nueve puntos de Chihuahua este martes

Martes 14 de abril de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este martes 14 de abril se llevarán a cabo trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa emergente impulsado por la Dirección de Obras Públicas.

Las labores contemplan intervenciones en la calle Industrial 10, así como en colonias como Saucito, San Jorge, Centro, Pacífico y Minerales. También se trabajará en vialidades de alta circulación como la avenida Juan Escutia, el bulevar Juan Pablo II y el Periférico Lombardo Toledano.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, debido a la presencia de cuadrillas que estarán operando durante la mañana en diversos puntos de la capital.

El Ayuntamiento detalló que las zonas de atención se definen a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y de reportes ciudadanos, por lo que reiteró la invitación a la población a reportar baches al 072 o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.