Realizarán servicios funerarios de Marco Licón Barraza este 3 de junio

Lunes 1ro de junio de 2026

Familiares, amigos, funcionarios y colaboradores darán el último adiós a Marco Licón Barraza, quien se desempeñaba como director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez y perdió la vida en un accidente carretero el pasado fin de semana.

Los servicios funerarios se llevarán a cabo este miércoles 3 de junio en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde familiares y seres queridos podrán acompañar a Licón Barraza para rendirle homenaje y expresar sus condolencias.

Posteriormente, a las 15:00 horas, se realizará la ceremonia de sepultura en Jardines Eternos, donde descansarán sus restos.

Marco Licón Barraza tenía 51 años de edad y desde diciembre de 2025 ocupaba la dirección de la JMAS de Ciudad Juárez, responsabilidad desde la cual impulsó diversos proyectos relacionados con el abastecimiento y saneamiento del agua en la frontera.

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de solidaridad y condolencias por parte de autoridades, organismos y ciudadanos, quienes han reconocido su trayectoria de servicio y compromiso con la comunidad juarense.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo han expresado su pesar por esta sensible pérdida y han manifestado su apoyo a sus seres queridos en estos momentos de duelo.

Descanse en paz.