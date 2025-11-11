Realizarán trabajos de bacheo en cuatro colonias este martes

Martes 11 de noviembre de 2025

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo este martes 11 de noviembre labores de bacheo emergente en distintas calles de las colonias Romanzza, Pacífico, San Felipe y Paseos de Chihuahua, como parte del programa emergente de rehabilitación vial.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, ya que varias cuadrillas trabajarán de manera simultánea durante la mañana, lo que podría generar cierres parciales y reducción de carriles en algunos puntos.

Desde el inicio del programa emergente, el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 10 de noviembre, se han atendido 40 mil 380 baches. En total, suman 59 mil 074 baches reparados en lo que va del 2025, informó la dependencia municipal.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para reportar baches al número 072, a través del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m..

También se pueden realizar reportes mediante la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas del día, con el fin de mantener en buen estado la infraestructura vial de la ciudad.