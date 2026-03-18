Realizarán trabajos de bacheo en diversas colonias de Chihuahua este miércoles

Miércoles 18 de marzo de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo trabajos de bacheo este miércoles como parte del programa emergente de mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Las labores se realizarán en calles de las colonias Alfredo Chávez, División del Norte, Ignacio Allende y Villas del Real, así como en vialidades principales como el Boulevard Ortiz Mena y la avenida Tecnológico.

Autoridades municipales informaron que los puntos de intervención son definidos a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de los reportes ciudadanos recibidos a través de distintos canales.

Ante la presencia de múltiples cuadrillas trabajando durante la mañana, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución para evitar incidentes.

El Gobierno Municipal también invitó a la ciudadanía a reportar baches mediante el número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m., así como a través de la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas.