Chihuahua

17.22°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de marzo de 2026

Realizarán trabajos de bacheo en diversas colonias de Chihuahua este miércoles

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo trabajos de bacheo este miércoles como parte del programa emergente de mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Las labores se realizarán en calles de las colonias Alfredo Chávez, División del Norte, Ignacio Allende y Villas del Real, así como en vialidades principales como el Boulevard Ortiz Mena y la avenida Tecnológico.

Autoridades municipales informaron que los puntos de intervención son definidos a partir de recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de los reportes ciudadanos recibidos a través de distintos canales.

Ante la presencia de múltiples cuadrillas trabajando durante la mañana, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución para evitar incidentes.

El Gobierno Municipal también invitó a la ciudadanía a reportar baches mediante el número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m., así como a través de la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas.

Avanza construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama con instalación de 24 trabes

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Alerta ambiental en 6 ciudades de Chihuahua por partículas de polvo provenientes de EU

Agradece Myrna Monge al Alcalde Marco Bonilla por reconocimiento al fundador del Grupo Nonoava

Exhorta Síndica Olivia Franco a comercios revisar anuncios para prevenir riesgos por vientos

Estudiante de la UACH combina formación académica y alto rendimiento en el béisbol
Banca advierte riesgos por incertidumbre jurídica y ve oportunidad de crecimiento con infraestructura
Regidora Myrna Monge entrega materiales de limpieza a la escuela primaria "Tarahumara"
Aprueba Hacienda y Planeación proyecto FODESEM 2026 para Obras Públicas
Silvio Rodríguez expresa disposición a defender a Cuba ante posible intervención de EU
Chihuahua registra mala calidad del aire por tercer día consecutivo debido a calima
Avanza el transporte autónomo en EU: camiones sin conductor ya operan en autopistas de Texas
EU flexibiliza sanciones a Venezuela y abre puerta a negocios petroleros con PDVSA

Municipios

Más Noticias

Tráiler cae al río Chuviscar tras salirse del camino en el Libramiento Oriente
“Plan B” electoral no impactaría al Congreso de Chihuahua, pero reduciría regidurías en ayuntamientos
Bombardeo de EU e Israel provoca incendio en yacimiento gasístico clave de Irán