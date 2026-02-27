Realizarán trabajos de bacheo en ocho zonas de la capital este 27 de febrero

Viernes 27 de febrero de 2026

La Dirección de Obras Públicas informó que este viernes 27 de febrero se llevarán a cabo trabajos de bacheo como parte del programa emergente de mantenimiento vial en ocho zonas de la ciudad.

Las labores se realizarán en las colonias Las Granjas, Los Mezquites, Roma, Campesina, Paseos del Camino Real y Punta Oriente, además de intervenir la avenida Oriente 1 y el periférico de la Juventud, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Los trabajos estarán a cargo de múltiples cuadrillas que operarán durante el turno matutino. Por ello, se exhorta a las y los conductores a transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales de traslado.

La dependencia explicó que los puntos a intervenir se determinan mediante recorridos permanentes de supervisión realizados por el Departamento de Mantenimiento Vial, así como a través de los reportes ciudadanos recibidos en los distintos canales de atención.

El Gobierno Municipal invitó a la población a reportar baches llamando al 072 al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes en horario de 7:00 a 20:30 horas, o bien a través de la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas.