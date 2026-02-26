Realizarán trabajos de bacheo en seis colonias de la capital

Jueves 26 de febrero de 2026

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua realizará este jueves 26 de febrero trabajos de bacheo como parte del programa emergente de mantenimiento vial en seis colonias de la capital.

Las labores se desarrollarán en Atenas, Quintas Carolinas, Los Portales, San Lázaro, Santa Rosa y Esperanza, donde múltiples cuadrillas trabajarán de manera simultánea durante la mañana.

Autoridades municipales exhortaron a las y los conductores a circular con precaución por las zonas intervenidas, con el objetivo de evitar incidentes y permitir que el personal operativo realice las labores con mayor seguridad y eficiencia.

De acuerdo con la dependencia, las áreas a intervenir se determinan mediante recorridos de supervisión efectuados por el Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos recibidos a través de distintos canales.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para reportar baches al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), disponible de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o bien mediante la aplicación “Marca el Cambio”, que opera las 24 horas del día.