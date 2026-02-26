Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Realizarán trabajos de bacheo en seis colonias de la capital

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua realizará este jueves 26 de febrero trabajos de bacheo como parte del programa emergente de mantenimiento vial en seis colonias de la capital.

Las labores se desarrollarán en Atenas, Quintas Carolinas, Los Portales, San Lázaro, Santa Rosa y Esperanza, donde múltiples cuadrillas trabajarán de manera simultánea durante la mañana.

Autoridades municipales exhortaron a las y los conductores a circular con precaución por las zonas intervenidas, con el objetivo de evitar incidentes y permitir que el personal operativo realice las labores con mayor seguridad y eficiencia.

De acuerdo con la dependencia, las áreas a intervenir se determinan mediante recorridos de supervisión efectuados por el Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos recibidos a través de distintos canales.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para reportar baches al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), disponible de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o bien mediante la aplicación “Marca el Cambio”, que opera las 24 horas del día.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

Atiende Gobierno del Estado a familias en situación de desplazamiento provenientes de Guadalupe y Calvo
Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa
Videojuegos y objetos personales, hallazgos en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa
Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes
Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes
Brote de gripe aviar H5N1 afecta a elefantes marinos en California
Hillary Clinton asegura desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
Fiscalía impugna amparo que liberó al propietario del crematorio "Plenitud"

Municipios

Más Noticias

Reducción de carriles en Los Nogales por montaje de trabes en Paso Superior
Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027
Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua