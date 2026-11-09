Realizarán trabajos de bacheo en siete avenidas principales de Chihuahua este lunes

Lunes 9 de noviembre de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo este lunes 9 de noviembre trabajos de bacheo en siete de las principales vialidades de Chihuahua capital, como parte del programa emergente de mantenimiento destinado a mejorar las condiciones de circulación y atender los daños en la carpeta asfáltica.

Las labores se desarrollarán en las avenidas Tecnológico, Heroico Colegio Militar, Universidad, Teófilo Borunda y 20 de Noviembre, así como en los periféricos Lombardo Toledano y de la Juventud.

Para estas intervenciones se desplegarán múltiples cuadrillas de trabajadores en distintos sectores de la ciudad, por lo que las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos preventivos y reducir la velocidad en las zonas donde se realicen las reparaciones.

La dependencia explicó que la selección de los puntos de intervención se determina mediante recorridos de supervisión realizados por personal del Departamento de Mantenimiento Vial, así como a partir de los reportes ciudadanos que permiten identificar calles y avenidas con deterioro.

Asimismo, destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar oportunamente los daños en el pavimento y facilitar la programación de las labores de mantenimiento.

El Gobierno Municipal recordó que los reportes de baches pueden realizarse a través del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), marcando al 072, de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 20:30 horas.

También se encuentra disponible la aplicación Marca el Cambio, mediante la cual la ciudadanía puede registrar reportes las 24 horas del día.

Las autoridades reiteraron el llamado a tomar precauciones durante la jornada, debido a la presencia de personal y maquinaria en las vialidades intervenidas.