Realizarán trabajos de bacheo en siete zonas de la ciudad de Chihuahua este lunes

Lunes 9 de febrero de 2026

Este lunes 9 de febrero se llevarán a cabo trabajos de bacheo en al menos siete zonas de la ciudad de Chihuahua, como parte del programa emergente de mantenimiento vial que se implementa en distintos puntos de la capital.

Las labores se realizarán en calles de las colonias Fidel Velázquez, Los Arcos, Chihuahua 2000, Cantera Mediterránea, Bella Cumbres Robinson y Campestre Washington, así como en la avenida Equus, donde operarán diversas cuadrillas a lo largo de la mañana.

Autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por las zonas intervenidas, debido a la reducción de carriles y a las maniobras constantes del personal encargado de los trabajos.

Indicaron que los puntos a intervenir se determinan con base en recorridos de supervisión realizados por el Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos que se reciben de manera continua.

Asimismo, se recordó a la población que los baches pueden reportarse al 072 del Centro de Respuesta Ciudadana, disponible de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o a través de la aplicación “Marca el Cambio”, la cual opera las 24 horas del día.