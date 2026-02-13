Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes

Viernes 13 de febrero de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua informó que este viernes 13 de febrero se llevarán a cabo trabajos de bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, como parte del programa emergente de mantenimiento vial.

Entre las vialidades que recibirán atención se encuentran las calles 28a y Abolición de la Esclavitud, así como las avenidas Independencia, Niños Héroes, División del Norte, Pascual Orozco, Tecnológico y el boulevard Fuentes Mares.

Las autoridades municipales exhortan a la población a tomar precauciones y respetar los señalamientos, ya que múltiples cuadrillas trabajarán desde temprana hora en diferentes puntos de la ciudad.

El Departamento de Mantenimiento Vial, a través de sus supervisores, determina las zonas prioritarias para la intervención, mientras que la colaboración ciudadana resulta fundamental al reportar baches a través de los medios disponibles.

Los ciudadanos pueden realizar sus reportes marcando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.