Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes

La Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua informó que este viernes 13 de febrero se llevarán a cabo trabajos de bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, como parte del programa emergente de mantenimiento vial.

Entre las vialidades que recibirán atención se encuentran las calles 28a y Abolición de la Esclavitud, así como las avenidas Independencia, Niños Héroes, División del Norte, Pascual Orozco, Tecnológico y el boulevard Fuentes Mares.

Las autoridades municipales exhortan a la población a tomar precauciones y respetar los señalamientos, ya que múltiples cuadrillas trabajarán desde temprana hora en diferentes puntos de la ciudad.

El Departamento de Mantenimiento Vial, a través de sus supervisores, determina las zonas prioritarias para la intervención, mientras que la colaboración ciudadana resulta fundamental al reportar baches a través de los medios disponibles.

Los ciudadanos pueden realizar sus reportes marcando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

