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Jueves 9 de abril de 2026

Realizarán trabajos de bacheo este jueves en ocho zonas de la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua anunció que este jueves 9 de abril se ejecutarán trabajos de bacheo en al menos ocho sectores de la ciudad, como parte del programa emergente que opera la Dirección de Obras Públicas.

Las cuadrillas municipales trabajarán durante la mañana en calles de las colonias Jardines de San Agustín, Las Galeras, Esperanza, Burócrata, Colinas del Sol, Tierra y Libertad y Diego Lucero, donde se realizarán labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución en las zonas intervenidas, dado que habrá presencia de personal y maquinaria pesada.

El Municipio detalló que las áreas de atención se definen a partir de los recorridos del Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos recibidos a través de distintas plataformas.

Finalmente, se invitó a la población a continuar reportando baches mediante el número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), disponible de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o a través de la aplicación “Marca el Cambio”, operativa las 24 horas.

Chihuahua solicita integrarse a programa federal de apoyo ganadero ante cierre de exportaciones a EE.UU.

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