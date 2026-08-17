Realizarán trabajos de bacheo este lunes en 11 colonias de Chihuahua

Lunes 17 de agosto de 2026

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal realizará este lunes trabajos de bacheo en calles de 11 colonias de la capital, por lo que pidió a los automovilistas circular con precaución en las zonas donde estarán desplegadas las cuadrillas.

Las labores se llevarán a cabo en las colonias Panamericana, Saucito, Revolución, Los Arcos, Diego Lucero, Los Girasoles, Paseos del Camino Real, Cima de la Cantera, Avícola II, Campestre Washington y Villa del Real.

La dependencia informó que durante la mañana trabajarán múltiples cuadrillas, por lo que podrían presentarse afectaciones temporales a la circulación mientras se realizan las reparaciones.

Los puntos que requieren intervención son identificados mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes realizados por la ciudadanía.

El Gobierno Municipal recordó que los baches pueden reportarse a través de la línea 072 y del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche.

También se encuentra disponible la aplicación Marca el Cambio, mediante la cual pueden realizarse reportes las 24 horas del día.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a reducir la velocidad y atender los señalamientos preventivos al circular por las zonas donde se desarrollen los trabajos.