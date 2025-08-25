Reanimó julio la actividad en maquilas, estima Inegi

Lunes 25 de agosto de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que la actividad manufacturera en el país habría registrado un alza durante el mes de julio.

La actividad del sector manufacturero habría aumentado 0.6% a nivel anual o entre julio de 2024 y julio de este 2025, según el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (Imoam).

El Imoam tiene un valor de 109.3 puntos para julio, lo cual es un cálculo anticipado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

La estimación con intervalo de confianza a 95% del Inegi ubica el límite inferior en 106.3 puntos y el límite superior en 112.4 puntos.

De acuerdo a la tabla gráfica de estimaciones del IMAI, en 2024 año hubo actividad errática entre descensos y aumentos, lo que resultó en el umbral negativo para el inicio de este 2025.

No obstante, el incremento del tercer mes habría revertido la tendencia negativa, expresado incluso en las gráficas.