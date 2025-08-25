México

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 25 de agosto de 2025

Reanimó julio la actividad en maquilas, estima Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que la actividad manufacturera en el país habría registrado un alza durante el mes de julio.

La actividad del sector manufacturero habría aumentado 0.6% a nivel anual o entre julio de 2024 y julio de este 2025, según el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (Imoam).

El Imoam tiene un valor de 109.3 puntos para julio, lo cual es un cálculo anticipado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

La estimación con intervalo de confianza a 95% del Inegi ubica el límite inferior en 106.3 puntos y el límite superior en 112.4 puntos.

De acuerdo a la tabla gráfica de estimaciones del IMAI, en 2024 año hubo actividad errática entre descensos y aumentos, lo que resultó en el umbral negativo para el inicio de este 2025.

No obstante, el incremento del tercer mes habría revertido la tendencia negativa, expresado incluso en las gráficas.

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

Mega glorieta desfogará tráfico en Distribuidor de la Fuerza Aérea

Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu

Federación castiga a Chihuahua con recortes a carreteras: Pérez Pavía
Dispara Trump deportaciones a 1,500 por día
Grupo armado intercepta y golpea a policías estatales en Balleza; los liberan horas después
Llaman Brasil y México a asumir urgencia climática
Conoce cráteres de la Luna en la "Noche de Telescopios" en El Reliz
Critica Snoop Dogg inclusión LGBTQ+ en cintas infantiles
Pronostica Protección Civil lluvias en gran parte del estado a partir de mañana
Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

Municipios

Más Noticias

Escucha Síndica a vecinos de la colonia 20 Aniversario
Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial
Pedirá Fiscalía ficha roja para responsables de Grupo Pacheco