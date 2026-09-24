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Jueves 24 de septiembre de 2026

Reanuda Chihuahua exportación de ganado a Estados Unidos por San Jerónimo-Santa Teresa

Con el cruce de las primeras 750 cabezas de ganado, este 24 de septiembre de 2026 se reanudó la exportación de ganado en pie de Chihuahua hacia Estados Unidos por el puerto fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa, luego de las restricciones implementadas a raíz de la contingencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El primer embarque fue visualizado por autoridades y representantes del sector ganadero, entre ellos Gabriel Ayala, responsable de la dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); el secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada Muñoz, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quienes estuvieron presentes durante el proceso de inspección sanitaria previo al cruce.

Durante este primer día de operación, el secretario Mauro Parada Muñoz, destacó que la reanudación del cruce de ganado es resultado del trabajo conjunto entre las y los ganaderos, la Unión Ganadera, las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, así como los organismos que han participado en las acciones de atención y prevención del GBG.

“Es un logro de parte de todos los ganaderos y de mucho trabajo de las autoridades federales, tanto americanas como mexicanas, de Senasica, CPA, OIRSA y del mismo Gobierno del Estado, por buscar y dar las facilidades para esta reactivación”, señaló.

El cruce inició con un flujo de 750 animales, con la expectativa de que esta capacidad pueda incrementarse de manera gradual conforme avance la operación y se evalúe el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

Expresó que se espera seguir en aumento semana a semana para colocar todo el ganado que se produce en el estado de Chihuahua. También añadió que el sector ganadero contempla como objetivo alcanzar la exportación de alrededor de 100 mil animales hacia Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para fortalecer la comercialización del ganado producido en la entidad.

“Es de gran beneficio tanto para el mercado americano como para el lado mexicano. Agradecerles a los ganaderos que están siempre haciendo bien el trabajo; nos sentimos orgullosos del ganado que se produce en nuestro estado”, agregó.

Para esta primera etapa de operación en San Jerónimo, se cuenta con 17 médicos veterinarios que realizan labores de preinspección y cuatro binomios caninos, como parte de las medidas de revisión sanitaria establecidas para el ingreso y salida del ganado.

El Gobierno del Estado ha dado seguimiento permanente a la situación y ha instruido a la SDR a mantener una atención cercana con el sector ganadero, así como acompañar a las y los productores durante el proceso de recuperación de la exportación.

La apertura del puerto y las condiciones para el cruce responden a protocolos y acuerdos de carácter binacional, en los que participan las autoridades sanitarias correspondientes. En este proceso, el Gobierno mantiene coordinación con las autoridades federales, organismos sanitarios y organizaciones ganaderas para atender las necesidades del sector.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural continuará con las acciones preventivas en territorio estatal, mediante capacitaciones a productores, difusión de los protocolos de atención y entrega de kits preventivos, con el objetivo de reforzar la detección oportuna y atención ante cualquier sospecha de GBG

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