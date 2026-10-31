Reanuda operaciones acueducto El Sauz; agua regresará de forma gradual a más de 240 colonias

Sábado 31 de octubre de 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que concluyeron con éxito los trabajos de reubicación de un tramo del acueducto El Sauz, por lo que durante la madrugada de este sábado 31 de octubre se reanudaron las operaciones para restablecer el suministro de agua en más de 240 colonias de la ciudad.

De acuerdo con el organismo, las maniobras finalizaron alrededor de las 2:00 de la madrugada, momento en que comenzó nuevamente la operación del acueducto, que conduce aproximadamente 900 litros de agua por segundo.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, explicó que el servicio se recuperará de manera progresiva, debido al tiempo necesario para estabilizar la red y recuperar los niveles en los diferentes sectores afectados.

Los trabajos consistieron en la interconexión de dos extremos de un tramo de aproximadamente 500 metros de tubería, además del reemplazo de una válvula de 36 pulgadas.

La intervención se realizó en coordinación con la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, como parte de las adecuaciones necesarias para continuar con la construcción de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda.

La JMAS agradeció a la ciudadanía el cuidado y uso responsable del agua durante las labores, señalando que la reducción en la demanda permitió aprovechar las reservas disponibles en los tanques.

Finalmente, el organismo puso a disposición de los usuarios el número 073 para realizar reportes o solicitar información sobre el proceso de restablecimiento del servicio.