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Martes 15 de septiembre de 2026

Reasignan a 43 jueces y magistrados federales del antiguo sistema

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó el cambio de adscripción de 43 juzgadores federales, entre ellos seis magistrados y 37 jueces de distrito, todos pertenecientes a la carrera judicial y sin haber participado en la elección judicial del año pasado.

Los movimientos fueron aprobados por el Pleno del OAJ el pasado 9 de septiembre y comenzaron a aplicarse entre el 15 y el 17 de septiembre, con el objetivo de cubrir vacantes, sustituir a juzgadores suspendidos por investigaciones administrativas y atender licencias temporales.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) manifestó su rechazo a la medida, al considerar que se trata de una reasignación masiva que afecta a integrantes del Poder Judicial Federal cuyas plazas no estaban previstas para someterse a votación sino hasta 2028.

Entre los cambios destacan traslados a entidades como Tijuana, Chihuahua, Guanajuato, Tabasco y Nayarit.

Uno de los movimientos relevantes es el del juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, quien fue enviado del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte al Centro de Justicia de Chihuahua capital.

La Jufed pidió al OAJ transparentar los criterios utilizados para determinar estas nuevas adscripciones y advirtió que los cambios podrían generar incertidumbre entre jueces y magistrados de carrera judicial.

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