Reasignan de golpe a 43 jueces y magistrados de carrera

Martes 15 de septiembre de 2026

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó la reasignación de 43 jueces, magistrados y secretarios en funciones del Poder Judicial de la Federación, todos ellos integrantes de la carrera judicial y ajenos al proceso de elección popular de juzgadores.

Los movimientos alcanzan a seis magistrados y 37 jueces de distrito en 18 estados. De estos últimos, 27 ocupaban plazas como jueces y 10 eran secretarios en funciones de titular.

Las readscripciones fueron aprobadas por el Pleno del OAJ el pasado 9 de septiembre y comenzaron a aplicarse entre el 15 y el 17 de septiembre. El objetivo, según el acuerdo, es cubrir plazas vacantes, sustituir temporalmente a juzgadores suspendidos por investigaciones administrativas y atender dos licencias de maternidad.

Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad es que ninguno de los 43 funcionarios judiciales llegó al cargo mediante elección popular. Todos forman parte de la carrera judicial y sus plazas no estaban previstas para someterse a votación sino hasta 2028.

Entre los movimientos se encuentran traslados entre entidades distantes. Un juez de la Ciudad de México fue enviado a Tijuana, mientras otros fueron reasignados a Chihuahua, Guanajuato, Tabasco y Nayarit.

En el caso de Chihuahua, el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue enviado al Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua capital.

La magnitud del movimiento llamó la atención debido a que en un solo acuerdo fueron reasignados 43 funcionarios judiciales, mientras que en 2019 el entonces Consejo de la Judicatura Federal realizó 86 readscripciones a lo largo de todo el año.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) calificó la decisión como arbitraria y exigió al OAJ transparentar los criterios utilizados para determinar los cambios.

La organización advirtió que este tipo de decisiones podría generar incertidumbre y presión sobre los juzgadores de carrera, particularmente en el contexto de la nueva estructura del Poder Judicial.