México

29.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 22 de septiembre de 2025

Rebelión en el Senado vs Adán Augusto: morenistas le exigen cuentas

Una fractura interna sacude al grupo parlamentario de Morena en el Senado, luego de que al menos 13 senadores exigieran cuentas claras al coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, por presunta opacidad en el manejo del presupuesto y por intentar imponer decisiones sin consulta.

Durante una reunión a puerta cerrada, los legisladores morenistas manifestaron su inconformidad con el liderazgo de López Hernández, a quien reprocharon la falta de transparencia en el uso de 338 millones 297 mil pesos asignados en subvenciones al grupo parlamentario. Según el diario Excélsior, la tensión fue tal que se habló abiertamente de una "rebelión" al interior del bloque oficialista.

Una de las voces más críticas fue la senadora Guadalupe Chavira, quien reveló que el grupo de Morena ha implementado un nuevo mecanismo de toma de decisiones que limita la capacidad del coordinador para actuar de manera unilateral. A partir de ahora, explicó, todas las decisiones deberán ser consultadas e informadas previamente a la bancada.

“Tiene que, de hoy en adelante, consultar todo, informar también. Hemos pedido que se nos informe sobre el presupuesto que se va a ejercer en el grupo parlamentario”, declaró Chavira.

La legisladora también denunció que Adán Augusto pretendió negociar cargos a cambio de apoyos políticos, específicamente en el caso de la Comisión de Energía. De acuerdo con Chavira, López Hernández ofreció dicha presidencia a cambio de respaldo para la candidatura de Laura Itzel Castillo a la Mesa Directiva, pero terminó intentando imponer a Cuauhtémoc Ochoa, lo que finalmente fue bloqueado. En su lugar, la senadora Beatriz Robles fue designada presidenta de la comisión.

El conflicto también reveló tensiones por el manejo desigual de recursos. Algunas senadoras señalaron que el gasto del informe anual de Andrea Chávez superó ampliamente los 200 mil pesos asignados al resto de los legisladores, lo que fue visto como un trato preferencial y desató aún más molestia entre los inconformes.

Por su parte, Adán Augusto López negó que exista una ruptura interna o rebelión, y minimizó el conflicto asegurando que el nuevo método de toma de decisiones es una señal de madurez política.

No obstante, este episodio representa uno de los mayores retos a su liderazgo desde que asumió el cargo, y podría marcar un cambio en la correlación de fuerzas dentro del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Participa personal de Sindicatura en Simulacro Municipal 2025

Gasolinera de Nonoava, entre las más caras del país: Profeco

Ojinaga registra la temperatura más alta de Chihuahua por cuarto día consecutivo

Destacan atletas chihuahuenses en la conferencia presidencial; Sheinbaum promete apoyo al deporte
Trump aprobaría esta semana acuerdo para operación de TikTok en EE.UU., reporta Wall Street Journal
Proponen que delito de estupro se persiga de oficio y con agravantes en el Código Penal Federal
Reportan la muerte de “El Changuito Ántrax” en operativo federal en Culiacán
Kim Jong Un abierto a diálogo con EE.UU. si abandona demanda de desnuclearización
Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Juárez esta semana; será acompañada por la gobernadora
Sheinbaum abre puerta al voto electrónico en México: “es una buena opción”, afirma
México enfrenta rezago de hasta 8 años en formación tecnológica por burocracia educativa: experto

Municipios

Más Noticias

Confusión y pánico en Wall Street y Silicon Valley tras tarifa de $100,000 a visas H-1B
Lázaro Cárdenas Batel encabezará en Chihuahua consultas para la reforma electoral
Capacita Estado a 500 elementos para combatir el fentanilo: SSP fortalece estrategia de prevención y seguridad