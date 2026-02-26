Recapturan a 4 de los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta

Jueves 26 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de cuatro de los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero.

De acuerdo con el funcionario, la acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de personal de investigación y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con autoridades del estado de Jalisco.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, publicó el funcionario en su cuenta oficial.

Según el reporte, los recapturados forman parte del grupo de internos que logró escapar en medio de la escalada operativa contra células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región costa-sierra.

La intervención se realizó mediante labores de inteligencia y seguimiento; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar exacto de la captura ni el perfil criminal de los detenidos.

La fuga ocurrió el domingo, en el contexto del operativo federal contra el CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que los reos escaparon del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) durante un motín que dejó como saldo un custodio sin vida.

De acuerdo con su versión, un comando armado arribó a las inmediaciones del penal, realizó disparos y derribó el acceso principal con una camioneta, lo que facilitó la evasión. Las autoridades mantienen el operativo para localizar al resto de los prófugos.