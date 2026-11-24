Martes 24 de noviembre de 2026

Mientras la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) registra un crecimiento significativo, las devoluciones a contribuyentes presentan una caída de 17.2% en términos reales, situación que especialistas advierten podría afectar la liquidez de las empresas y aumentar las controversias fiscales.

De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre enero y septiembre de 2026 se devolvieron 556 mil 439.7 millones de pesos, una disminución de 17.2% respecto al mismo periodo de 2025.

En contraste, la recaudación del IVA alcanzó 1.33 billones de pesos, lo que representó un incremento real de 12% anual. Del monto recaudado, el 97% correspondió a empresas y el 3% restante a personas físicas.

La tendencia también se reflejó durante septiembre, cuando las devoluciones disminuyeron 17.7%, al ubicarse en 63 mil 195.8 millones de pesos, mientras que los ingresos por este impuesto aumentaron 16.8%, hasta alcanzar 146 mil 597 millones de pesos.

Advierten mayores obstáculos para recuperar impuestos

El abogado fiscalista Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, atribuyó la reducción de las devoluciones al endurecimiento de los procedimientos de revisión implementados por el SAT.

Explicó que las autoridades fiscales están solicitando documentación más detallada, realizando verificaciones exhaustivas y, en algunos casos, condicionando las devoluciones a procesos de auditoría.

El especialista consideró que estas medidas podrían responder a una estrategia para conservar recursos públicos y limitar las salidas de dinero de la Secretaría de Hacienda, aunque se trata de una interpretación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Empresas enfrentan presiones financieras

Elizondo Ríos advirtió que los retrasos en las devoluciones afectan directamente la liquidez empresarial, ya que algunas compañías deben recurrir a financiamiento bancario con tasas de interés de entre 12% y 15% para mantener sus operaciones.

Asimismo, señaló que las dificultades para recuperar saldos a favor pueden incrementar las inconformidades ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y los litigios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por su parte, Jonathan Hernández Reséndiz, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que el IVA se ha convertido en uno de los principales sostenes de la recaudación tributaria durante los últimos meses.

Explicó que, mientras los ingresos por IVA aumentaron, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuyó 5.3% en términos reales durante los primeros nueve meses del año.

El comportamiento de ambos impuestos refleja un contraste en las finanzas públicas: el Gobierno federal recauda más recursos por IVA, mientras que los contribuyentes reciben menos devoluciones, situación que genera preocupación por sus posibles efectos en las finanzas de las empresas.