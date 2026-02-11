Chihuahua

Recaudación del Predial en Chihuahua supera la meta de enero en 21%

La tesorera municipal, Aida Córdoba, informó que durante enero se logró una recaudación de 1,049.7 millones de pesos por concepto del impuesto Predial, superando en 183 millones de pesos la meta proyectada para el primer mes del año, lo que representa un incremento del 21.2 por ciento sobre lo planeado.

En rueda de prensa, Córdoba destacó que esta cifra equivale al 67 por ciento de la meta anual de 1,575 millones de pesos para 2026. “Es muy grato informarles que gracias a la contribución de todos y todas se logró un ingreso cercano a los 1,050 millones de pesos”, señaló.

La tesorera recordó que el impuesto Predial se calcula aplicando una tasa sobre el valor catastral de las propiedades, que varía entre 2 y 6 al millar, dependiendo de la ubicación del inmueble, tipo de construcción y otras características.

Para alcanzar esta recaudación, el Municipio implementó un operativo especial durante el arranque del año, facilitando el pago oportuno y promoviendo el cumplimiento de los contribuyentes.

