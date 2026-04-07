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Martes 7 de abril de 2026

Recaudación del Predial en Chihuahua supera los 1,207 millones de pesos en el primer trimestre de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que durante el primer trimestre de 2026 se recaudaron más de mil 207 millones de pesos por concepto del Impuesto Predial, tras concluir el periodo de descuentos por pronto pago correspondiente a enero, febrero y marzo.

La tesorera municipal, Amanda Córdova Chávez, precisó que al cierre de marzo la recaudación total ascendió a 1,207 millones 853 mil 359 pesos, cifra que atribuyó a la participación de miles de contribuyentes que cumplieron en tiempo y forma con esta obligación fiscal.

Córdova Chávez destacó que, en comparación con 2025, se registró un incremento significativo en el número de pagos. Este año se contabilizaron 241 mil 656 operaciones, es decir, 6 mil 783 contribuciones adicionales, lo que refleja —dijo— una cultura sólida de cumplimiento entre los chihuahuenses.

Por su parte, el alcalde Marco Bonilla agradeció la confianza depositada por la ciudadanía y señaló que el aumento en la recaudación “responde a la percepción de resultados por parte del Gobierno Municipal”.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron a quienes aún no han realizado el pago del Predial a ponerse al corriente, recordando que existen opciones como el esquema bimestral y convenios personalizados en las oficinas de Tesorería.

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