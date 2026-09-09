Rechaza Familia perdón a Luis Fernando E. I.

Miércoles 9 de septiembre de 2026

La hija de Bacilio Calderón, de 63 años, quien perdió la vida en el accidente automovilístico ocurrido frente al Hospital Ángeles, rechazó otorgar el perdón a Luis Fernando E. I., imputado por homicidio culposo, y manifestó su intención de que el proceso penal continúe.

De acuerdo con Adriana Sarahí Villalba, coordinadora de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la defensa del imputado no ha garantizado hasta el momento la reparación del daño, cuyo monto en casos de estas características puede rondar los 900 mil pesos, además de los gastos funerarios cubiertos por la familia.

La funcionaria explicó que la hija de Calderón puede representar a sus dos hermanos, quienes se encuentran en el extranjero, en caso de que éstos decidan otorgarle dicha representación dentro del procedimiento.

La defensa de Luis Fernando E. I. habría planteado un acuerdo reparatorio; sin embargo, los hijos de la víctima son quienes pueden tomar una decisión al respecto. La familia, hasta ahora, ha expresado su intención de continuar con el procedimiento judicial.

El accidente ocurrió el 28 de agosto, cuando el vehículo de Bacilio Calderón fue impactado por una camioneta presuntamente conducida por Luis Fernando E. I. La Fiscalía sostiene que el imputado habría conducido bajo los efectos de cocaína y anfetaminas y que presuntamente intentó retirarse del lugar después del choque.

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece penas de dos a nueve años de prisión cuando se comete homicidio o determinadas lesiones mientras se conduce en tercer grado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias con efectos similares.

El caso también mantiene abierta una controversia respecto de las medidas cautelares. Un juez sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, determinación contra la que la Fiscalía de Distrito Zona Centro anunció que presentará un recurso de apelación.

El fiscal Heliodoro Araiza señaló que, aunque la institución respeta la resolución judicial, considera que existen condiciones para mantener la prisión preventiva, tomando en cuenta los agravantes que atribuye el Ministerio Público al caso.

Como parte de las nuevas medidas, Luis Fernando E. I. deberá permanecer bajo vigilancia, portar brazalete electrónico, someterse a exámenes toxicológicos cada siete días, no conducir vehículos, no salir de la ciudad y evitar cualquier contacto con los familiares de la víctima.

Hasta la información más reciente proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia, el imputado permanecía hospitalizado mientras continúa el proceso penal en su contra.