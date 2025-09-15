Internacional

Lunes 15 de septiembre de 2025

Rechaza Hernán Bermúdez Extradición Exprés a México; Permanecerá en Prisión en Paraguay

Asunción, Paraguay. — Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, rechazó el proceso de extradición simplificada a México y permanecerá en prisión preventiva en Paraguay, donde fue detenido el pasado viernes.

Bermúdez Requena es requerido por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, vinculados a su presunta participación en La Barredora, una organización criminal que opera en Tabasco y que mantiene presuntos vínculos con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia se llevó a cabo en un tribunal especializado en crimen organizado, bajo la dirección del juez Osmar Legal, quien ofreció al acusado la posibilidad de acceder a un procedimiento de extradición voluntaria, lo que habría permitido acortar los plazos legales para su entrega a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la defensa de Bermúdez optó por seguir el procedimiento ordinario, lo que implicará un juicio más largo y una revisión judicial más extensa antes de cualquier decisión sobre su traslado a México, informó el diario paraguayo ABC.

Prisión preventiva

Mientras se desarrolla el proceso de extradición, Bermúdez Requena fue enviado a las instalaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, donde permanecerá en prisión preventiva, según confirmaron fuentes judiciales.

Hernán Bermúdez Requena fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco y, tras su salida del cargo, fue vinculado con actividades criminales de alto impacto en la región. Autoridades mexicanas lo identifican como uno de los líderes de La Barredora, grupo que ha sido responsabilizado por hechos de violencia, extorsiones y secuestros, particularmente en el sureste del país.

Su detención en Paraguay y el inicio del proceso de extradición marcan un nuevo capítulo en los esfuerzos por combatir la corrupción vinculada con el crimen organizado en México.

