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Jueves 15 de octubre de 2026

Rechaza Mario Vázquez reforma catastral; advierte riesgos para autonomía y finanzas municipales

El senador del PAN, Mario Vázquez, manifestó su rechazo a la propuesta de Ley General en materia de actualización y armonización catastral y registral inmobiliaria, al advertir que fue elaborada sin una consulta suficiente a estados y municipios y que podría generar nuevas obligaciones para los ayuntamientos sin otorgarles recursos adicionales.

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Vázquez informó que solicitó una moción suspensiva con el objetivo de abrir una discusión pública en la que participen gobiernos estatales y municipales, además de las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado.

El legislador sostuvo que una reforma de esta naturaleza no debe imponerse desde el Gobierno Federal, debido a que impacta directamente en las facultades y finanzas de los municipios.

Recordó que el artículo 115 de la Constitución reconoce atribuciones municipales en materia de hacienda pública y destacó que los ingresos provenientes del impuesto predial representan una fuente fundamental para financiar servicios, infraestructura y atención a las necesidades de la población.

Vázquez advirtió que la minuta concentra en dependencias federales la elaboración de planos, modelos, plataformas y lineamientos que deberán observar los gobiernos locales, además de obligarlos a actualizar información e incorporar nuevas herramientas tecnológicas sin establecer recursos adicionales para cumplir con esas responsabilidades.

Entre los puntos que consideró más delicados se encuentra la incorporación de herramientas digitales para la gestión y pago del impuesto predial, así como las referencias al valor comercial de los inmuebles, al considerar que no existen garantías suficientes para preservar las atribuciones de los ayuntamientos.

También alertó sobre posibles afectaciones a propietarios de bienes inmuebles si la armonización de catastros y registros públicos de la propiedad no establece mecanismos claros para proteger los derechos de propiedad y posesión.

Mario Vázquez aclaró que la modernización de los sistemas catastrales puede contribuir a mejorar la administración pública, pero sostuvo que ésta no debe convertirse en un mecanismo de centralización ni trasladar nuevas cargas financieras a los gobiernos municipales.

“La fortaleza de la nación descansa en sus municipios. Por eso, cualquier reforma que afecte sus funciones, sus ingresos y sus responsabilidades debe construirse con ellos, no imponerse desde el Gobierno Federal”, concluyó.

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