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Lunes 13 de abril de 2026

Rechazan países reubicación de hipopótamos de Pablo Escobar por mutaciones genéticas

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Váldez, informó que diversos países han rechazado recibir a los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, debido a que presentan mutaciones genéticas.

De acuerdo con la funcionaria, los intentos de reubicación internacional han fracasado, por lo que el gobierno colombiano analiza nuevas estrategias para frenar la reproducción descontrolada de esta especie invasora.

Entre las alternativas, se contempla la esterilización de los ejemplares, aunque esta medida implica un costo aproximado de 10 mil dólares por animal y conlleva riesgos, como posibles reacciones adversas a la anestesia.

Asimismo, Váldez señaló que también se prevén campañas de sacrificio, cuyo costo asciende a cerca de 14 mil dólares por hipopótamo, las cuales podrían iniciar en el segundo semestre del año.

El origen del problema se remonta a la década de 1980, cuando Escobar introdujo cuatro hipopótamos en su zoológico privado. Tras su muerte, los animales quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse sin control, alcanzando actualmente una población estimada de 200 ejemplares en territorio colombiano.

Autoridades advierten que, de no intervenir, la cifra podría elevarse hasta 500 ejemplares para 2030, lo que representa un riesgo ambiental significativo, ya que los hipopótamos son considerados una especie invasora que altera el equilibrio de los ecosistemas locales.

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