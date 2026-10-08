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Jueves 8 de octubre de 2026

Recibe Colegio de Abogados Católicos de Chihuahua reconocimiento y registro oficial

Con el compromiso de poner el conocimiento jurídico, la ética profesional y sus principios al servicio de la sociedad, el Colegio de Abogados Católicos de Chihuahua A.C., encabezado por Enrique Villalovos Lozano, recibió formalmente su reconocimiento y registro ante la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

Durante la ceremonia de entrega de resoluciones constitutivas y toma de protesta de los nuevos consejos directivos, Villalovos Lozano destacó que la formalización del Colegio no representa únicamente la conclusión de un trámite administrativo, sino el inicio de una responsabilidad con Chihuahua.

“Este momento no representa solamente la conclusión de un trámite administrativo; representa, sobre todo, el inicio de una misión: poner nuestro conocimiento jurídico, nuestra vocación profesional y nuestros principios al servicio de la persona, de la justicia y del bien común”, expresó.

El Presidente del Colegio agradeció a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por favorecer una sociedad en la que las instituciones y los profesionistas organizados puedan contribuir al bien común. Asimismo, reconoció el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Deporte, encabezada por Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y de sus colaboradores durante el proceso de formalización.

Villalovos Lozano también agradeció el acompañamiento pastoral de monseñor Constancio Miranda Weckmann, arzobispo de Chihuahua, y recordó especialmente al padre Roberto Luján, de quien destacó la enseñanza de que la formación de un abogado no termina con el conocimiento de la ley, sino que también requiere conciencia, prudencia, responsabilidad y compromiso con los demás.

Explicó que el Colegio, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, orientará su trabajo bajo principios como la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia y el bien común, manteniendo pleno respeto al derecho y a las instituciones del Estado.

“Nuestra identidad católica no sustituye al derecho ni a las instituciones del Estado; por el contrario, busca recordar que la ley encuentra su más noble sentido cuando está al servicio de la persona y el derecho alcanza su grandeza cuando se convierte en instrumento de justicia”, señaló.

Finalmente, Enrique Villalovos Lozano afirmó que la obtención del registro no constituye una meta, sino un punto de partida para consolidar un Colegio integrado por juristas preparados, éticos y comprometidos con la sociedad.

“Queremos ser un Colegio de juristas que estudien con rigor, defiendan con valentía, actúen con ética y sirvan con humildad. Lo recibimos con un compromiso: servir a Chihuahua, servir a la persona, servir al derecho y, por medio del derecho, servir siempre a la verdad, a la justicia y al bien común”, concluyó.

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