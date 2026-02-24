El Estado

Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua

Héctor David H. S., quien fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en perjuicio de dos menores de edad el jueves pasado, ha sido denunciado por más personas, informó el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza.

Aunque no precisó el número de nuevas denuncias recibidas desde que el caso se hizo público, el fiscal hizo un llamado a posibles víctimas para que acudan ante la autoridad y presenten formalmente su querella.

Araiza detalló que dos de las personas localizadas en el rancho Las Luces, ubicado en el ejido Chuvíscar, a 17 kilómetros del centro de la ciudad de Chihuahua, ya rindieron declaración en contra del imputado. Sus testimonios, señaló, corroboran lo expresado por los dos denunciantes iniciales, cuya información permitió obtener la orden de aprehensión.

El funcionario añadió que las investigaciones continúan, ya que actualmente se revisa y analiza la información recabada en el lugar de los hechos, con el objetivo de fortalecer la carpeta de investigación y determinar si existen más víctimas relacionadas con el caso.

