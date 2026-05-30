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Sábado 30 de mayo de 2026

Recibe Sindicatura recertificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones

La Sindicatura Municipal de Chihuahua recibió la recertificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones, luego de una inspección realizada por personal de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), en coordinación con el Instituto Municipal de Pensiones y Oficialía Mayor.

El reconocimiento acredita que las instalaciones cumplen con las medidas y protocolos necesarios para garantizar ambientes saludables, libres de humo de tabaco y vapeadores, tanto para las y los trabajadores como para la ciudadanía que diariamente acude a las dependencias municipales.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que este esfuerzo forma parte del compromiso institucional con la salud pública de las familias chihuahuenses.

“Con esta certificación reafirmamos el compromiso de garantizar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y vapeadores para nuestros compañeros de trabajo y para todas las personas que diariamente visitan nuestras oficinas”, expresó.

Asimismo, señaló que estas acciones también buscan generar conciencia sobre los efectos dañinos del consumo de tabaco y vapeadores, además de promover estilos de vida saludables dentro de las dependencias públicas.

Durante el proceso de evaluación, las autoridades verificaron la correcta aplicación de protocolos preventivos, la señalización oficial en áreas libres de humo y las medidas de sensibilización implementadas entre el personal.

La recertificación forma parte de las estrategias impulsadas por las autoridades estatales y municipales para fortalecer espacios seguros y saludables en las instituciones públicas del municipio de Chihuahua.

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