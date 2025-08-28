Recibe personal de brigadas de Sindicatura capacitación de Protección Civil

Jueves 28 de agosto de 2025

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, personal de las brigadas internas de la Sindicatura Municipal recibió una capacitación especializada en materia de Protección Civil, impartida por la Coordinación Municipal de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento, como parte de un programa dirigido a todas las dependencias municipales.

Durante las sesiones, se abordaron temas fundamentales como búsqueda y rescate, evacuación, primeros auxilios y prevención y combate de incendios, con un enfoque práctico y preventivo.

Estas capacitaciones, de carácter básico, tienen como propósito dotar al personal de los conocimientos mínimos requeridos por la ley para actuar de manera eficiente en situaciones de riesgo, además de fomentar una cultura de seguridad institucional.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones, al señalar que “como funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de estar preparados para salvaguardar tanto nuestra integridad como la de las personas que acuden a nuestras instalaciones. Estas acciones refuerzan nuestro compromiso con la prevención y el bienestar de la ciudadanía”.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de Protección Civil y subrayó que "los simulacros y procedimientos que se nos enseñan son esenciales para actuar con rapidez y coordinación. Estas herramientas son clave para reducir riesgos y responder adecuadamente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse”.

Para finalizar, la Síndica refrendó su compromiso con la seguridad y la profesionalización del servicio público, contribuyendo a un entorno institucional más preparado y resiliente.