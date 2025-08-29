Recibió Clau a Infantino; checaron preparativos para el Mundial

Viernes 29 de agosto de 2025

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien trató los preparativos para la Copa Mundial 2026 y él le obsequió una entrada para el partido inaugural.

Infantino le regaló a Sheinbaum una réplica gigante de una entrada en el primer asiento en primera fila para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Este partido se llevaría a cabo dentro de unos casi diez meses, el 11 de junio de 2026.

"México vivirá un momento extraordinario. Tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026", escribió la presidente mexicana en la publicación.

Reveló que conversó con el presidente de la FIFA sobre el desarrollo del Mundial y mencionó que entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey habrán 13 partidos.

México será el primer país en la historia que organiza tres ediciones del Mundial con las de 1970 y 1986.

Según los cálculos presentados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el torneo generará en México alrededor de 3 mil millones de dólares. Más de un tercio para el sector turístico.