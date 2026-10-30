Chihuahua

22.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 30 de octubre de 2026

Recoge Marco Bonilla propuestas de 13 municipios en foro “Ideas en Acción” en Delicias

Delicias, Chih.- Habitantes de 13 municipios de la región centro-sur del estado participaron en el foro “Ideas en Acción”, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), donde presentaron propuestas que serán consideradas para la integración de la Plataforma Política en la que participa Marco Bonilla.

Durante el encuentro realizado en Delicias, Bonilla señaló que estos foros buscan identificar directamente las necesidades y prioridades de cada región de Chihuahua, a partir de las experiencias y planteamientos de sus habitantes.

Explicó que las problemáticas y oportunidades varían entre las distintas zonas del estado. Mientras que en Ciudad Juárez han destacado propuestas relacionadas con el desarrollo industrial y tecnológico, en municipios como Delicias, Rosales, Camargo, Julimes, Saucillo, Ojinaga y Meoqui los planteamientos se concentran principalmente en el agua, la agroindustria y la tecnificación del campo.

Bonilla sostuvo que la intención es evitar la elaboración de propuestas centralizadas y construir alternativas a partir de las condiciones particulares de cada municipio.

“Son los ciudadanos quienes conocen de primera mano las problemáticas de sus comunidades y las acciones que se necesitan para mejorar sus condiciones de vida”, planteó durante el encuentro.

Indicó que las propuestas recabadas en los diferentes foros serán analizadas para incorporarlas a una Plataforma Política que contemple las necesidades de las distintas regiones de Chihuahua y plantee soluciones específicas para impulsar su desarrollo.

Los foros “Ideas en Acción” continuarán realizándose en diferentes puntos del estado como parte del proceso de consulta y recopilación de propuestas ciudadanas.

Reanuda operaciones acueducto El Sauz; agua regresará de forma gradual a más de 240 colonias

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Avanza reubicación de línea de El Sauz por construcción de gaza Teófilo Borunda–Juventud

Harfuch reconoce a Fuerzas Especiales y Guardia Nacional por captura de “El Señor de la A” en Chihuahua

Gaza Teófilo Borunda–Juventud alcanza 44% de avance; preparan montaje del lado sur

"Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria": César Jáuregui defiende a agentes que localizaron narcolaboratorio
Senadores de otros partidos cuestionan acusación contra César Jáuregui; Carolina Viggiano, del PRI, se pronuncia sobre el caso
Detienen a Inés Gómez Mont en Miami; era buscada por la justicia mexicana desde 2021
Avanza reubicación de línea de El Sauz por construcción de gaza Teófilo Borunda–Juventud
Buscan solución para familias desplazadas de Moris y Urique que reclaman acceso a vivienda
Académico de la UNAM califica de “exótica” y “anómala” acusación de traición a la patria contra César Jáuregui
Lleva Estado jornada de servicios a familias del Ejido La Quemada, en el municipio de Cuauhtémoc
Gaza Teófilo Borunda–Juventud alcanza 44% de avance; preparan montaje del lado sur

Municipios

Más Noticias

Reabrirán circulación en Teófilo Borunda y laterales de la Juventud tras avances en la gaza
Posponen audiencia de amparo de Arturo Zuany; será el 13 de noviembre
Bacheo emergente atenderá este viernes principales avenidas de Chihuahua