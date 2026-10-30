Recoge Marco Bonilla propuestas de 13 municipios en foro “Ideas en Acción” en Delicias

Viernes 30 de octubre de 2026

Delicias, Chih.- Habitantes de 13 municipios de la región centro-sur del estado participaron en el foro “Ideas en Acción”, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), donde presentaron propuestas que serán consideradas para la integración de la Plataforma Política en la que participa Marco Bonilla.

Durante el encuentro realizado en Delicias, Bonilla señaló que estos foros buscan identificar directamente las necesidades y prioridades de cada región de Chihuahua, a partir de las experiencias y planteamientos de sus habitantes.

Explicó que las problemáticas y oportunidades varían entre las distintas zonas del estado. Mientras que en Ciudad Juárez han destacado propuestas relacionadas con el desarrollo industrial y tecnológico, en municipios como Delicias, Rosales, Camargo, Julimes, Saucillo, Ojinaga y Meoqui los planteamientos se concentran principalmente en el agua, la agroindustria y la tecnificación del campo.

Bonilla sostuvo que la intención es evitar la elaboración de propuestas centralizadas y construir alternativas a partir de las condiciones particulares de cada municipio.

“Son los ciudadanos quienes conocen de primera mano las problemáticas de sus comunidades y las acciones que se necesitan para mejorar sus condiciones de vida”, planteó durante el encuentro.

Indicó que las propuestas recabadas en los diferentes foros serán analizadas para incorporarlas a una Plataforma Política que contemple las necesidades de las distintas regiones de Chihuahua y plantee soluciones específicas para impulsar su desarrollo.

Los foros “Ideas en Acción” continuarán realizándose en diferentes puntos del estado como parte del proceso de consulta y recopilación de propuestas ciudadanas.