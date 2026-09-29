Recolectan Estado y Municipio 55 mil toneladas de residuos con programa Chihuahua Recicla

Martes 29 de septiembre de 2026

Con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje en la población, el Gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de la capital recopiló 55 toneladas de residuos, mediante la implementación del programa Chihuahua Recicla 2026, efectuado en la Plaza del Ángel.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, informó que se recabaron 3.2 toneladas de vidrio, 3.7 de papel, 1.5 de cartón, en electrónicos 45 toneladas y de PET 1.6, durante los dos días de actividades.

El funcionario destacó el trabajo de colaboración con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, empresas participantes y estudiantes, que hizo posible obtener dichos resultados.

Valdez Juárez dijo que la intención es que la ciudadanía haga del reciclaje una práctica cotidiana, como el separar una botella, guardar el papel y el cartón, o entregar un aparato electrónico en desuso.

Esto evita que dichos materiales terminen mezclados con la basura y sean canalizarlos para su aprovechamiento.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de la Madrid, enfatizó que la cifra recolectada este año superó la de la edición anterior.

“En 2025 se acopiaron 35.47 toneladas, es decir, hubo casi 20 toneladas más este año, números que son muy alentadores, ya que es basura que no irá a parar a nuestro relleno sanitario”, externó.

Dio a conocer que, como parte de la campaña, se donaron entre los participantes mil 300 árboles de especies como ébano, fresno, encino, palo verde, mezquite, huizache, palma abanico, pirul común y siempre viva.

Estas plantas se sumarán al macizo arbolado de la capital, que afirmó, se debe conservar para tener en un mediano y largo plazo una ciudad verde y con vida, por lo que agradeció a los chihuahuenses su apoyo a este tipo de propuestas.