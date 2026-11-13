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Viernes 13 de noviembre de 2026

Recomiendan prueba de cáncer de próstata a hombres mayores de 50 años

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) actualizó sus recomendaciones para la detección temprana del cáncer de próstata y ahora aconseja que todos los hombres de entre 50 y 69 años se realicen un análisis de sangre cada dos años para identificar posibles señales de la enfermedad.

Las nuevas directrices establecen que los hombres negros y aquellos con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata deben comenzar las pruebas a los 45 años, con una frecuencia anual, debido a su mayor riesgo.

El estudio recomendado consiste en medir los niveles del antígeno prostático específico (PSA) mediante una muestra de sangre, lo que permite detectar alteraciones que podrían estar relacionadas con la presencia de cáncer.

La actualización representa un cambio respecto a las recomendaciones anteriores, que dejaban la decisión de realizarse el examen a una valoración individual entre el paciente y su médico.

De acuerdo con investigaciones citadas por la ACS, la detección periódica puede reducir un 13% el riesgo de morir por cáncer de próstata, según los resultados de un estudio europeo con seguimiento de 23 años.

Sin embargo, especialistas advierten que las pruebas también pueden identificar tumores de crecimiento lento que nunca causarían problemas de salud, lo que podría derivar en tratamientos innecesarios y efectos secundarios como incontinencia urinaria o disfunción eréctil.

Las nuevas recomendaciones contemplan repetir el análisis cuando se detecten niveles elevados de PSA y, de persistir las alteraciones, realizar estudios adicionales, como resonancias magnéticas y, cuando corresponda, biopsias.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer subrayó la importancia de informar a los pacientes sobre los beneficios y riesgos de la detección, así como de privilegiar la vigilancia médica en los casos de bajo riesgo para evitar tratamientos innecesarios.

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