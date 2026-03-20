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Viernes 20 de marzo de 2026

Reconfiguración en el CJNG: dividen funciones tras muerte de “El Mencho”

México.- La sucesión dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no apunta a un solo liderazgo, sino a una reconfiguración interna que divide el control entre las finanzas y la operación armada, de acuerdo con expedientes judiciales y fuentes especializadas.

Tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera el pasado 22 de febrero, Juan Carlos Valencia se perfila como el encargado de la estructura administrativa del grupo, asumiendo funciones como “tesorero” y responsable de consolidar el control de los activos, tanto legales como ilícitos.

Por otro lado, la operación armada quedaría bajo el mando de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, identificado como el responsable de la estructura paramilitar que impulsó la expansión del CJNG en distintas regiones del país.

De acuerdo con los reportes, Mendoza Gaytán mantiene una posición clave dentro de la organización debido a su cercanía y lealtad con el fallecido líder, lo que lo colocaría al frente de las plazas y rutas estratégicas.

Fuentes consultadas señalan que ambos personajes, de alrededor de 40 años, tendrían una relación previa. Mientras “El Sapo” habría migrado a Estados Unidos en su juventud, Valencia cuenta con ciudadanía estadounidense.

Analistas advierten que este esquema de doble liderazgo podría marcar una nueva etapa en la operación del CJNG, caracterizada por una división de funciones que busca mantener la estabilidad y capacidad operativa del grupo criminal.

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