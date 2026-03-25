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Miércoles 25 de marzo de 2026

Reconoce Adán Galicia al Instituto del Deporte por aprobación del 100% de becas para deporte adaptado

En el marco de la reciente sesión del Comité de Validación de Becas Deportivas, el regidor Adán Galicia reconoció los resultados del trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), particularmente en el proceso de selección de beneficiarios para este 2026.

Durante la sesión llevada a cabo el día de ayer, se revisaron los perfiles de las y los atletas postulados, destacando que, en esta edición, el 100% de las solicitudes correspondientes a la categoría de deporte adaptado fueron aprobadas, reflejando un compromiso firme con la inclusión y el impulso al talento deportivo en todas sus expresiones.

El regidor señaló que este resultado es muestra clara de una política pública sensible y de la visión del alcalde Marco Bonilla, quien ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento del deporte adaptado y el desarrollo integral de las y los deportistas chihuahuenses.

“Como regidor de Acción Nacional, reconozco ampliamente el trabajo profesional, transparente y comprometido del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte por impulsar el alto rendimiento, sino por garantizar oportunidades equitativas para quienes han encontrado en el deporte una herramienta de vida”, expresó.

Asimismo, Adán Galicia extendió un reconocimiento especial al director del Instituto, Juan Abdo, por su liderazgo y dedicación al frente de esta importante labor en favor de la comunidad deportiva.

Finalmente, reiteró su disposición para seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el deporte en todas sus disciplinas, reconociéndolo como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más saludable, justa y participativa.

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