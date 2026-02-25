Reconoce Alma Portillo al estado por Hospital de Ginecoobstetricia de Parral; “la lucha valió la pena”

Miércoles 25 de febrero de 2026

PARRAL, Chih.- La próxima apertura total del Hospital de Ginecoobstetricia es un gran logro en materia de salud pública y justicia social para la región sur del estado, sostuvo la legisladora parralense por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma.

Luego de operar de manera parcial, este hospital entra en funciones completas, atendiendo una exigencia ciudadana que la legisladora llevó a la tribuna del Congreso del Estado a través de posicionamientos y exhortos.

La emecista reconoció la ampliación de la cobertura que viene a mejorar la atención a mujeres en etapa reproductiva y se da cumplimiento al mandato constitucional de garantizar servicios universales en Parral y los municipios vecinos.

Por tanto, agradeció el cumplimiento del compromiso de la gobernadora del Estado, Maru Campos, así como el secretario de Salud, Gilberto Baeza, así como el trabajo de las dependencias involucradas en su construcción, habilitación y mantenimiento.

La apertura completa amplía la cobertura médica para atención obstétrica y ginecológica, y fortalece la infraestructura pública con servicios de hospitalización, urgencias y atención especializada que contribuyen grandemente a la salud de las mujeres, comentó.

“La lucha social tiene que seguir, y por ello desde el Legislativo estaremos pendientes de un adecuado y pleno funcionamiento, que haya medicinas, personal y atención médica de calidad”, finalizó Alma Portillo.