Reconoce Isela Martínez Díaz reformas a la Ley Estatal de Turismo y destaca impulso a la participación ciudadana

Martes 17 de febrero de 2026

La Regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada destacó los avances legislativos y municipales orientados a un turismo más participativo, ordenado y con mayor impacto económico en Chihuahua.

La regidora Isela Martínez Díaz expresó su reconocimiento a las reformas recientemente propuestas por el diputado José Luis Villalobos García en el Congreso del Estado a la Ley Estatal de Turismo, al considerar que representan un paso positivo para fortalecer esta actividad económica y garantizar la inclusión de la ciudadanía en su desarrollo.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada recordó que, durante su encargo como diputada local y presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura, se logró un avance importante en la actualización del marco legal en la materia, por lo que consideró conveniente que se continúe con adecuaciones que respondan a las necesidades actuales de este sector.

Martínez Díaz destacó especialmente aquellas iniciativas que contemplan la participación ciudadana, al subrayar que permiten integrar la voz de los distintos sectores y de la sociedad en la construcción de políticas públicas más sólidas y representativas.

Asimismo, informó que desde el ámbito municipal, se encuentran en la etapa final de socialización de la propuesta de Reglamento de Turismo del Municipio de Chihuahua, la cual próximamente será presentada ante Cabildo, como parte del compromiso por fortalecer la vocación y el desarrollo turístico en la ciudad.

Comentó que asistió a los Foros de Consulta de Turismo organizados por el Congreso del Estado, a invitación del diputado José Luis Villalobos, con quien mantiene una constante comunicación para impulsar acciones que posicionen al turismo como una actividad económica rentable y valorada por la derrama que genera.

Finalmente, Isela Martínez reiteró su compromiso para seguir trabajando y contribuyendo a crear políticas públicas para que el turismo sea cada vez más reconocido como un motor de desarrollo económico y social para Chihuahua.