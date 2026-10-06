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Martes 6 de octubre de 2026

Reconoce Isela Martínez resultados de Marco Bonilla y reitera compromiso con la administración de René Chavira

La Regidora Isela Martínez Díaz reconoció el trabajo y los resultados alcanzados por Marco Bonilla durante los cinco años en los que encabezó el Gobierno Municipal de Chihuahua, luego de que este lunes el Cabildo aprobara su solicitud de licencia para separarse de la Presidencia Municipal.

La coordinadora de regidores de Acción Nacional destacó que durante este periodo tuvo la oportunidad de acompañar de cerca una administración en la que siempre hubo apertura para escuchar a las y los regidores, construir acuerdos y sumar esfuerzos en favor de Chihuahua Capital.

“Reconozco el trabajo, la entrega y los resultados de Marco Bonilla al frente del Gobierno Municipal. Fueron años de mucho trabajo compartido, en los que tuvimos la oportunidad de aportar, acompañar proyectos y ser parte de decisiones importantes para nuestra ciudad capital”, expresó.

Ante la llegada del Ing. René Chavira Venzor a la Presidencia Municipal tras la licencia aprobada a Bonilla Mendoza, la Regidora reiteró tanto su disposición, como la de las y los regidores del PAN, para trabajar de manera coordinada y contribuir a dar continuidad a los proyectos y acciones de la administración.

“El alcalde René Chavira cuenta con nuestro compromiso, nuestra disposición y nuestras ganas de seguir trabajando. Inicia una nueva etapa, pero permanece la misma responsabilidad con los chihuahuenses: seguir dando resultados y seguir construyendo un gran gobierno para Chihuahua. Hoy reconocemos lo realizado y también miramos hacia adelante, las y los regidores del PAN seguiremos firmes, trabajando en equipo y poniendo siempre a Chihuahua por delante. Nuestro compromiso con la ciudad permanece”, remarcó.

Isela Martínez reiteró que desde el Cabildo continuará trabajando con responsabilidad, cercanía, apertura al diálogo y con la convicción de que los cambios de responsabilidad no deben detener el trabajo del Gobierno Municipal

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