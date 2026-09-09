Reconoce Joni Barajas importancia de mantener acciones permanentes en favor de los pueblos indígenas

Miércoles 9 de septiembre de 2026

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Mujer Indígena, la regidora Joni Barajas González, (PAN) presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Chihuahua, destacó la importancia de que el reconocimiento y respeto hacia los pueblos originarios trascienda el 9 de agosto y se traduzca en acciones permanentes.

La regidora señaló que estas fechas, nos deben llevar a reflexionar.

“Reconocer a nuestros pueblos indígenas y a sus mujeres no puede limitarse a un día en el calendario, a un evento, o a una fotografía. La inclusión, el respeto y la atención a sus necesidades deben estar presentes todos los días”, expresó.

Barajas González resaltó que la creación de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos, que tiene el honor de presidir, representa un paso importante para fortalecer la atención municipal hacia las comunidades indígenas y mantener un diálogo permanente sobre sus necesidades y propuestas.

Reconoció la suma de esfuerzos que hizo posible la campaña KUIRA BA, iniciativa que buscó visibilizar la cultura de los pueblos indígenas en distintos espacios de la ciudad durante todo el mes de agosto.

“A todas y todos quienes hicieron posible KUIRA BA: te saludo, te reconozco y te valoro. Cuando gobierno, sociedad y sector privado sumamos esfuerzos, generamos espacios y oportunidades que dignifican nuestra cultura y reconocen a quienes mantienen vivas nuestras raíces”, afirmó.

Refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano con los pueblos y comunidades indígenas, y fortalecer la cercanía, escuchando sus voces y así promover acciones que contribuyan a generar mejores oportunidades.

“Que estas fechas de conmemoración no sean los únicos momentos en los que reconozcamos a nuestros pueblos y mujeres indígenas. Que su reconocimiento e inclusión formen parte de nuestro compromiso todos los días.”