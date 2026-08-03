Reconoce Joni Barajas trabajo conjunto para impulsar la campaña "Kuira Bá Chihuahua" y preservar la riqueza cultural de los pueblos originarios

Lunes 3 de agosto de 2026

La regidora del PAN Joni Barajas reconoció el esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil durante la inauguración de la Feria Artesanal Sekati, evento que marcó el arranque oficial de la campaña "Kuira Bá Chihuahua", una iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento, la participación y la difusión de la cultura de los pueblos originarios en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto.

La campaña contempla una agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de agosto, con el propósito de generar espacios que prioricen la participación de las comunidades indígenas y promuevan sus expresiones culturales, tradiciones, artesanías, gastronomía y patrimonio.

Como parte de la ceremonia inaugural, las y los asistentes disfrutaron de la presentación de los Danzantes de Guapalayna y de la tradicional Danza del Venado, expresiones que reflejan el legado cultural y la identidad de los pueblos originarios de Chihuahua.

En el acto participaron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; la regidora Joni Barajas, la directora del Instituto Municipal de Cultura Fernanda Bencomo Arvizo: la directora de Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch), Nayeli Ontiveros; la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Liliana Aranzola; y la representante de la Red de Artesanas y Artesanos Eduvina Villalobos, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios que contribuyan a preservar y difundir la riqueza cultural de las comunidades indígenas.

La regidora Joni Barajas señaló que la conservación de las tradiciones y el reconocimiento de la diversidad cultural requieren del compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

"Preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura es preservar nuestra historia y nuestra identidad. Me da mucho gusto ver cómo gobierno, iniciativa privada y sociedad civil trabajan de la mano para impulsar espacios que dignifican el trabajo de nuestras comunidades indígenas y permiten que más personas conozcan y valoren su riqueza cultural. La unidad siempre dará mejores resultados cuando se trata de construir un Chihuahua orgulloso de sus raíces", expresó.

La jornada concluyó con la develación de las letras de "Kuira Bá Chihuahua", intervenidas artísticamente por el colectivo División Norte, como un símbolo de identidad, inclusión y reconocimiento a la diversidad cultural del estado.

La realización de este importante evento fue posible gracias a la colaboración de diversas empresas e instituciones que se sumaron a la iniciativa, entre ellas Auto-Tokio Grupo CR3, BMW Motorrad, Timberland, Hospital Ángeles, Sanatorio Palmore, Paseo Central, restaurante los mezquites, La Casona, Barboka, además de otros aliados que respaldaron el arranque de una campaña que busca acercar la cultura de los pueblos originarios a toda la ciudadanía y fortalecer el orgullo por las raíces que distinguen a Chihuahua.

Reiteró su reconocimiento a todas las personas, dependencias, organizaciones y empresas participantes por hacer posible el inicio de "Kuira Bá Chihuahua", una campaña que durante agosto promoverá actividades culturales y de convivencia para seguir construyendo una sociedad más incluyente, participativa y respetuosa de la riqueza de los pueblos originarios.