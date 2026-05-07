Reconoce Kenia López a Maru Campos por decomiso histórico en narcolaboratorio de Chihuahua

Jueves 7 de mayo de 2026

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció públicamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el aseguramiento de más de 50 toneladas de precursores químicos y droga en un narcolaboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos.

A través de sus redes sociales, la legisladora destacó el operativo y señaló que este tipo de acciones son las que la ciudadanía espera de sus autoridades en el combate al crimen organizado.

“La FGR informa que en Chihuahua fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas”, publicó.

López Rabadán aseguró que los ciudadanos merecen gobiernos que enfrenten al crimen y no se coludan con la delincuencia.

“Mi reconocimiento a la gobernadora Maru Campos. Es claro: México necesita más autoridades que combatan al narcotráfico y menos políticos que pacten con los delincuentes”, expresó.

El narcolaboratorio fue ubicado en la Sierra del Pinal, donde autoridades federales y estatales mantienen las investigaciones para determinar a los responsables de la operación clandestina.

En las indagatorias participan la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, el Centro Federal Pericial Forense, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.