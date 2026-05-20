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Miércoles 20 de mayo de 2026

Reconoce Marco Bonilla a maestras y maestros por su compromiso con la educación

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó el festejo organizado por el Gobierno Municipal con motivo del Día del Maestro, donde reconoció la labor, entrega y compromiso de las y los docentes, a quienes calificó como pieza fundamental en la formación de personas y en el futuro de la ciudad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal expresó su reconocimiento a quienes diariamente desempeñan una de las tareas más importantes para la sociedad: educar y acompañar a niñas, niños y jóvenes en su desarrollo integral.

Bonilla destacó que ser maestro va más allá de impartir clases, pues implica escuchar, orientar y formar ciudadanos con valores, disciplina y pensamiento crítico, capaces de enfrentar los retos de un mundo cada vez más complejo.

Asimismo, señaló que actualmente México enfrenta importantes desafíos en materia educativa, como el rezago escolar, la deserción y las dificultades que viven estudiantes y docentes dentro y fuera de las aulas.

Pese a ello, reconoció que el sistema educativo mexicano continúa sosteniéndose gracias a la vocación y compromiso de las maestras y maestros, quienes incluso ante la falta de recursos siguen desempeñando su labor con dedicación y paciencia.

El alcalde subrayó además la importancia de fortalecer la educación para que el país avance en áreas clave como la ciencia, la tecnología y las matemáticas, y reiteró el respaldo del Gobierno Municipal hacia el sector educativo.

El evento reunió a docentes de distintos niveles educativos, quienes convivieron con autoridades municipales en el marco de la celebración por el Día del Maestro.

(Información del Municipio de Chihuahua)

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