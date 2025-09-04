Reconoce Olivia Franco avances en transparencia, educación y atención a emergencias durante informe de Marco Bonilla

Jueves 4 de septiembre de 2025

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, expresó su postura tras el cuarto informe de trabajo presentado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, destacando los avances alcanzados por la administración municipal en diversos rubros como educación, infraestructura, transparencia, seguridad y digitalización de servicios.

Franco reconoció especialmente el enfoque del alcalde ante las lluvias atípicas registradas este año, que afectaron a múltiples familias en la capital. Subrayó la respuesta inmediata instruida por el presidente municipal, priorizando obras de infraestructura, apoyos sociales y acciones de seguridad para mitigar los efectos de la emergencia climática.

“Es evidente que se actuó con responsabilidad y sensibilidad social ante una situación crítica, y eso habla de un gobierno que no solo administra, sino que también escucha y reacciona ante la ciudadanía”, comentó la Síndica.

Otro aspecto que Franco resaltó fue el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, donde el Municipio de Chihuahua mantuvo durante el último año una calificación del 100% por parte de la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), y recibió el mismo reconocimiento por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia (ICHITAIP) en septiembre de 2024.

“La administración municipal ha demostrado que es posible gobernar con puertas abiertas y bajo el escrutinio ciudadano. La incorporación de más observadores ciudadanos, cuyo número aumentó en un 855%, es un logro que no puede pasarse por alto”, expresó Olivia Franco.

En materia educativa, la Síndica destacó la creación de la Universidad de las Mujeres y el Centro STEM, espacios orientados al aprendizaje científico y tecnológico para personas de todas las edades.

Asimismo, reconoció el esfuerzo por modernizar los servicios públicos, mediante una plataforma digital que actualmente ofrece 127 trámites y servicios en línea, con más de 15 mil trámites concluidos exitosamente, representando un incremento del 83% respecto al año anterior.

“Estamos ante un cambio cultural en la relación entre ciudadanía y gobierno. La digitalización es una herramienta de inclusión y eficiencia que permite acercar los servicios a más personas, sin barreras ni intermediarios”, señaló.

Olivia Franco también celebró la calificación AAA que mantiene el Municipio en materia de solidez y estabilidad financiera, otorgada por las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, lo cual fortalece la capacidad del gobierno local para gestionar recursos públicos con eficiencia.

Finalmente, la Síndica reafirmó su compromiso con la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos y reiteró que la evaluación ciudadana, la crítica constructiva y la rendición de cuentas son pilares para consolidar una administración moderna, democrática y cercana a la gente.

“Lo importante no es solo informar, sino rendir cuentas con claridad y reconocer lo que se ha hecho bien. En esta ocasión, hay avances visibles que deben ser reconocidos, sin dejar de señalar que la exigencia ciudadana sigue vigente y nos obliga a mejorar todos los días”, concluyó.