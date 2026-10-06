Reconoce Olivia Franco gestión de Marco Bonilla y desea éxito a René Chavira al frente del Municipio

Martes 6 de octubre de 2026

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, reconoció el trabajo realizado por Marco Bonilla Mendoza al frente del Gobierno Municipal y le deseó éxito en la nueva etapa que emprende.

Franco destacó la labor desarrollada durante su administración y señaló que el relevo en la Presidencia Municipal representa también una oportunidad para dar continuidad a los proyectos y acciones que benefician a las familias de Chihuahua.

“Reconozco a Marco Bonilla por el trabajo realizado al frente del Municipio de Chihuahua y le deseo mucho éxito en la nueva etapa que comienza. Su gestión deja importantes retos y avances que deberán seguir fortaleciéndose en beneficio de la ciudad”, expresó.

Asimismo, la Síndica felicitó a René Chavira Venzor por asumir la Presidencia Municipal y manifestó su confianza en que encabezará una administración cercana a la ciudadanía y orientada a resultados.

“Doy la bienvenida a René Chavira Venzor por asumir esta importante responsabilidad. Le deseo una gestión de resultados, cercana a la ciudadanía y con el compromiso de seguir trabajando por Chihuahua”, señaló.

Olivia Franco reiteró que desde la Sindicatura se mantendrá una relación institucional de colaboración, vigilancia y seguimiento, en el marco de las atribuciones que corresponden al órgano revisor municipal.

“Nuestra responsabilidad seguirá siendo acompañar, revisar y vigilar que los recursos públicos se ejerzan correctamente y que las acciones del Gobierno Municipal se traduzcan en mejores servicios y resultados para la ciudadanía”, concluyó.