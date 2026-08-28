Reconoce Olivia Franco legado de Álvaro Madero y refrenda colaboración con Joaquín Mesta en Tres Presas

Viernes 28 de agosto de 2026

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, reconoció la trayectoria y aportaciones de Álvaro Madero al frente del Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas y felicitó a Joaquín Mesta por asumir la presidencia del organismo, al destacar la importancia de dar continuidad a un proyecto que representa un patrimonio ambiental y social para las familias de Chihuahua.

Durante la 3ra sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas, Madero presentó su último informe como presidente, concluyendo una etapa caracterizada por el impulso a la conservación, mejoramiento y consolidación de este importante espacio público.

Olivia Franco destacó que el trabajo realizado durante estos años permitió fortalecer un modelo en el que convergen ciudadanía, iniciativa privada y Gobierno Municipal para preservar y desarrollar el entorno de las Tres Presas con una visión que trascienda administraciones.

“Reconocemos el compromiso y la dedicación de Álvaro Madero durante estos años. Su trabajo deja bases importantes para seguir fortaleciendo este espacio que pertenece a las familias de Chihuahua. A Joaquín Mesta le deseamos el mayor de los éxitos y reiteramos nuestra disposición para continuar sumando desde la Sindicatura”, expresó.

Recordó que la participación de la dependencia en el Fideicomiso no se limita a las sesiones del Comité Técnico. A través de diferentes operativos, se han realizado inspecciones en El Rejón, El Reliz, El Encino y el corredor Chuvíscar-Chihuahua, para conocer directamente las condiciones de la infraestructura y áreas de uso público.

Como resultado de estos recorridos se han presentado observaciones relacionadas con juegos infantiles, iluminación y zonas de sombra en áreas destinadas a la actividad física, dando seguimiento a las necesidades detectadas pero estas siempre han sido atendidas.

A esta labor se suma la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos municipales destinados al Fideicomiso, como parte del compromiso de la Sindicatura con la transparencia, la correcta aplicación de los recursos y la continuidad de proyectos de largo plazo.

Franco señaló que con la llegada de Joaquín Mesta comienza una nueva etapa en la que será fundamental conservar lo construido y seguir impulsando mejoras que respondan a las necesidades de quienes diariamente utilizan estos espacios.

“Desde la Sindicatura seguiremos haciendo nuestra parte: supervisar, señalar áreas de oportunidad y acompañar los esfuerzos que permitan que Tres Presas continúe creciendo y mejorando para las y los chihuahuenses”, concluyó.