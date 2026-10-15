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Jueves 15 de octubre de 2026

Reconoce Olivia Franco trabajo de regidoras y regidores del PAN

La Síndica Municipal, Olivia Franco, felicitó a las regidoras y regidores del Partido Acción Nacional (PAN) que presentaron sus informes de trabajo y reconoció su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio a las familias de Chihuahua.

“Felicito a mis compañeras y compañeros regidores de Acción Nacional por el trabajo realizado desde cada una de sus comisiones. Rendir cuentas es una responsabilidad que asumimos frente a las y los chihuahuenses y una oportunidad para mostrar los resultados que se construyen todos los días desde el Ayuntamiento”, expresó Olivia Franco.

La Síndica destacó que el trabajo de las y los regidores es fundamental para analizar, construir acuerdos e impulsar acciones que se traduzcan en mejores servicios, obras, programas y políticas públicas para la capital.

“Mi reconocimiento a cada una y cada uno por su compromiso, cercanía y trabajo. Compartimos la responsabilidad de dar resultados, escuchar a la ciudadanía y seguir construyendo un Chihuahua con instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas”, señaló.

La presentación de estos informes da cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua y representa un ejercicio de transparencia que permite a la ciudadanía conocer las acciones y resultados de sus representantes.

Las y los regidores de Acción Nacional que presentaron su informe son Isela Martínez Díaz, Lupita Borruel, Joni Barajas, Myrna Monge Meléndez, Cristy Treviño Olivas, Issac Díaz Gurrola, Adán Galicia Chaparro, Ernesto Ibarra Sarmiento, Félix Martínez, José Alfredo Navarrete Paz y Luis Abraham Villegas Escandón.

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